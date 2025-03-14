Merkezefendi'de Çanakkale Zaferi Anma Programı - Son Dakika
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Merkezefendi'de Çanakkale Zaferi Anma Programı

Merkezefendi Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı anma programında ünlü şair ve yazar Sunay Akın'ı ağırlayacak. Etkinlik, 18 Mart Salı günü saat 21.00'de ücretsiz olarak düzenlenecek.

14.03.2025 16:30  Güncelleme: 17:51
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenecek Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Anma Programı'nda Türk edebiyatının usta ismi Sunay Akın sahne alacak.

Merkezefendi Belediyesi kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye, ramazan ayı özel etkinlikleri ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Anma Programı dolayısıyla ünlü şair ve yazar Sunay Akın'ı sevenleriyle buluşturacak. Sunay Akın, 18 Mart Salı günü saat 21.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya gelecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösteriye, tüm sanatseverler katılabilecek.

"Programımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum"

Kültür ve sanatın buluştuğu anlamlı bir gece düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hem Ramazan ayının güzelliğini ve manevi huzurunu hem de Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılını hep birlikte anarak tüm hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Şair ve yazar Sunay Akın'ın Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahne alacağı Çanakkale Zaferi'mizin 110. Yılı Anma Programımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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