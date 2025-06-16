Merkezefendi'de Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Kuruldu

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından elektrikli araçlar için hayata geçirilen "Şarj İstasyonları" projesi kapsamında ilçenin beş ayrı noktasına istasyonlar kuruldu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İstasyonlarımızın sayısını artırmaya, çevremizi korumaya, daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Merkezefendi'miz kendi kendine yetecek, enerjisi tüm Denizli'yi şarj edecek" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, enerji ihtiyacına yönelik çevre dostu ve yenilikçi çözümler sunma hedefiyle beş farklı noktada elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu gerçekleştirdi. İstasyonlar, farklı marka ve modellerle uyumlu, hızlı şarj kapasitesine sahip ve akıllı sistemlerle entegre olup hem çevreci hem de geleceğe uygun olarak ilçede bulunan vatandaşlara hizmet verecek.

Doğan, projeye ilişkin, "Dünyanın değişimine biz de ayak uyduruyor, Merkezefendimizi geleceğe taşıyor, söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Sokaklarımızda, caddelerimizde her geçen gün daha fazla elektrikli araç görüyoruz. Biz de bu dönüşümün farkında olarak elektrikli araçlar için ilk şarj istasyonlarımızı Merkezefendi'mizin beş ayrı noktasına kurduk. Kurduğumuz bu istasyonlar, farklı marka ve modellerle uyumlu, hızlı şarj kapasitesine sahip ve akıllı sistemlerle entegre olup hem çevreci hem de geleceğe uygun olarak hizmet verecek. İstasyonlarımızın sayısını artırmaya, çevremizi korumaya, daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Merkezefendi'miz kendi kendine yetecek, enerjisi tüm Denizli'yi şarj edecek" diye konuştu.

Şarj istasyon noktaları; Merkezefendi Kültür Merkezi önü, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi önü, Adalet Mahallesi Eski Muhtarlık yanı, Kırçiçeği Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler Otoparkı ve Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu Otoparkı'nda hizmet veriyor.