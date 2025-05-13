Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sümer Mahallesi 66 Sokak'ta A.D'ye ait tek katlı evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Merkezefendi'de Ev Yangını - Son Dakika
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