Mersin Bozyazı\'da Orman Yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Lenger Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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