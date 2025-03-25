Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Adalet Ayrım Yapmaz, Yaparsa Ahlaksızlık Cesaret Bulur"

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın annesine yönelik çirkin ifadeleri nasıl kınıyorsak, Ekrem Başkan'ın ailesine yapılan ahlak dışı saldırıları da aynı şekilde kınıyoruz. Adalet, ayrım yapmaz, yaparsa ahlaksızlık cesaret bulur" açıklamasını yaptı.

Seçer, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ve ailesini hedef alan paylaşım yapanlara sosyal medya hesabındaki açıklamayla tepki gösterdi.

Seçer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın annesine yönelik çirkin ifadeleri nasıl kınıyorsak, Ekrem Başkan'ın ailesine yapılan ahlak dışı saldırıları da aynı şekilde kınıyoruz. Savcılıktan, Sayın Cumhurbaşkanı için gösterdiği hassasiyetin aynısını herkes için göstermesini ve gerekli adımları bir an önce atmasını bekliyoruz. Adalet ayrım yapmaz, yaparsa ahlaksızlık cesaret bulur."