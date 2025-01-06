Mersin Büyükşehir Belediyesi 2024'te de Verdiği Sağlık Hizmetleriyle Vatandaşlara Destek Oldu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024'te de sağlık çalışmalarıyla hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de özel gereksinimli bireylere destek oldu. Verilen hizmetlere ilişkin konuşan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, "2024 yılında da sağlık alanındaki hizmetlerimizi geliştirerek, büyüterek ve sayılarını artırarak vatandaşlarımıza dokunmaya çalıştık. Tüm vatandaşlarımız, bize bir telefon uzaklığında olduklarını biliyorlar. 2024 yılında da hizmetlerimize taleplerin artarak devam ettiğini gördük" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen hizmetler, 2024 yılında da devam etti. Her yıl olduğu gibi 2024'te de toplumun her kesiminden ihtiyaç sahibi yurttaşın yanında olan Büyükşehir, hem sağlık hem de özel gereksinimli bireylere sunduğu hizmet anlamında büyük takdir toplamaya devam ediyor. Büyükşehir bünyesinde verilen ve çoğu Türkiye'de verilen belediye hizmetleri anlamında ilk ve tek olan hizmetler vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sağlık alanında yürüttüğü evde sağlık ve bakım hizmetleri kapsamında, dezavantajlı bireylere ulaşmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 2024 yılı içinde toplam 4 bin 168 haneye 16 bin 476 kez ev temizliği, 2 bin 743 haneye 29 bin 727 kez kişisel bakım, 2 bin 243 kişiye 31 bin 574 kez evde sağlık, bin 40 kişiye 12 bin 1 kez fizik tedavi, 68 kişiye 218 kez psikolojik destek ve bin 486 haneye de tadilat-tamirat hizmeti verildi.

Büyükşehir tarafından 2024 yılında ayrıca 13 bin 775 kez ambulans servisi hizmeti, 3 bin 16 kez onkoloji hasta transfer servisi verilirken Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi'nde 3 bin 910 seans ile Tarsus'ta yer alan Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi'nde 3 bin 899 seans hizmet verildi. 2024 yılında 17 bin 13 adet Engelli Transfer Aracı Hizmeti, 89 bin 131 adet Medikal Malzeme Yardımı ve 121 adet de İşaret Dili Tercümanlığı hizmeti verildi. Sosyo-kültürel etkinlikler ve farkındalık çalışmaları kapsamında da 2024 yılında toplam 82 etkinlik yapıldı ve etkinliklere 6 bin 468 kişi katıldı.

Özel bireylere verilen hizmetler ve HPV ile mücadele için atılan adımlar takdir topluyor

Sağlık alanında verdiği hizmetlerin yanı sıra, özel gereksinimli bireylere de hizmet vereb Büyükşehir, bünyesindeki 4 nokta ile binlerce özel bireye ulaşıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Otizm Aile Danışma Merkezi ve Tarsus Molaevi ile hizmet veren Büyükşehir, özel gereksinimli bireyler için erişilebilir hizmetler üretmeye devam ediyor. Verdiği hizmetlerle özel gereksinimli bireylerin yanı sıra ailelerini de düşünen Büyükşehir, verdiği kurslarla da hem ailelerin hem özel bireylerin yanında oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında halk sağlığı alanında örnek bir projeyi daha hayata geçirerek, rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri olan HPV ile mücadele için de adım attı. Büyükşehir'in sosyal desteklerinden faydalanan ailelerin 9-14 yaş aralığındaki kız çocukları, talep edilmesi durumunda ücretsiz olarak HPV aşı uygulamasından yararlanabilecek.

Mola Evleri ile 2024'te toplam 2 bin 859 seans hizmet verildi

Merkezde Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Mola Evi'nin yanı sıra, Tarsus ilçesinde de Mola Evi hizmeti veren Mersin Büyükşehir, özel gereksinimli bireylerin yanı sıra aileleri de düşünüyor. Özel gereksinimli bireyleri tam veya kısmi zamanlı olarak misafir eden Büyükşehir, böylelikle ailelerin günlük işleriyle ilgilenmelerini kolaylaştırıyor. Mola Evi'nden hizmet alan özel gereksinimli bireylere; piknik, gezi, sinema, tiyatro gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor. 2024 yılında merkezde yer alan Mola Evi'nde bin 584, Tarsus'ta yer alan Mola Evi'nde de 1275 seans olmak üzere, toplam 2 bin 859 seans hizmet verildi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 2024 yılında 4 bin 857 seans kurs hizmeti verildi

Özel gereksinimli birey ve ailelerine yönelik Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 2024 yılında 4 bin 857 seans kurs hizmeti verildi. Sportif beceri ve fitness eğitimi ile 7-12 yaş aralığında, bedensel, zihinsel, işitme ve görme engelli özel bireyler sportif beceri ve koordinasyon eğitimi hizmetinden faydalanırken, 2024'te bu kapsamda 955 seans verildi. 18 yaşını dolduran özel gereksinimli bireylere ise fitness ve spor eğitimi hizmeti 2024'te toplam bin 465 seans şeklinde verildi. Özel gereksinimli birey ve yakınlarına engelli hakları, sosyal yardımlar, psikolojik danışmanlık ve diğer konularda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti de 2024 yılında 3 bin 567 kez verildi.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda da özel gereksinimli bireyler için çeşitli sanatsal ve sportif faaliyetler verilmekle birlikte, anneler için de birçok kurs ve etkinlikler düzenleniyor. Parkın içinde dans evi, yüzme havuzu, bocce sahası, masa tenisi, survivor parkuru ve atölye alanlarının bulunduğu yerler yer alıyor. Bireysel özel eğitim, survivor hareket parkuru ve fitness eğitimi, floor curling, bocce, halk oyunları, resim, yüzme, seramik boyama, taş boyama ve dekoratif sanat tasarımı, pandomim/drama ve tiyatro kursları ile özel gereksinimli bireylere ulaşan Büyükşehir; makrome, nefes terapi eğitimi, pilates, tığ örücülüğü, takı tasarımı, işaret dili kursları ile de annelere hitap ediyor. 2024 yılında toplam 7 bin 671 seans özel gereksinimli birey ve ailelerine yönelik hizmet verildi.

Mersin Büyükşehir, Otizm Aile Danışma hizmeti sunan ilk ve tek belediye

Büyükşehir; 0-6 yaş arası otizmli çocuklara ve ailelerine bu hizmeti sunan ilk ve tek belediye olma özelliği taşıyor. Mersin'de ikamet eden, 0-72 ay arasındaki otizm tanısı konulan çocuklara özel eğitim, duyu bütünleme, psiko-sosyal destek, aile danışmanlığı ve grup eğitimleri hizmetleri veriliyor. Otizm Aile Danışma Merkezi'nde verilen birebir özel eğitim dersleri, duyu bütünleme seansları, grup aktiviteleri, gelişim değerlendirmesi, ailelere psikolojik destek ve danışma hizmeti ile bahçe etkinlikleri kapsamında 2024 yılında 6 bin 256 seans hizmet verildi.

"Tüm vatandaşlarımız, bize bir telefon uzaklığında olduklarını biliyorlar"

Büyükşehir'in 2024 yılında sağlık alanında yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, "Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da sağlık alanındaki hizmetlerimizi geliştirerek, büyüterek ve sayılarını artırarak vatandaşlarımıza dokunmaya çalıştık. Tüm vatandaşlarımız, bize bir telefon uzaklığında olduklarını biliyorlar. 2024 yılında da hizmetlerimize taleplerin artarak devam ettiğini gördük. 2024 yılında da evde sağlık alanında vatandaşlarımıza ulaştık. Onların yatak bakımlarını, banyolarını, tıraşlarını ve ev temizliklerini yaptık. Aynı zamanda özel bireylerimize de ulaştık ve onların bir parça da olsa dertlerine derman olmaya çalıştık" dedi.

"Mersin'de engelleri kaldırmak için çalışıyoruz"

Kentte engelleri kaldırmak için de bir dizi çalışmalara imza attıklarını kaydeden Atila, bu kapsamda 4 merkezde hizmet verdiklerini söyledi. 'Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki faaliyetlere değinen Atila, "Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde; Mola Evi, atölyeler, engelli transfer hizmetleri, medikal malzemeler ve ebeveynlere yönelik psikolojik desteklerimiz ve kurslarımız devam ediyor. Mola Evi'mizde ailelerimize biraz olsun nefes aldırmak istiyoruz. Otizm Merkezi'miz var ve 2024'te ilk yılını kutladık. Otizm Merkezi'mizi 100 kişi kapasiteyle açmıştık ve şu an kapasitemizi doldurduk. Talepler hala devam ediyor ve biz başka merkezler açmak için yer arayışındayız" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın medikal malzeme talebi bu yıl oldukça arttı"

Medikal malzeme desteğinde ise 2024'te çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Atila, "Depremzede vatandaşlarımızın Mersin'e yerleşmeleri ve bizim bilinirliğimizin artmasıyla birlikte, medikal malzeme yardımlarımız da bu yıl olağanüstü şekilde arttı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza; akülü sandalye, tekerlekli sandalye, hasta alt bezi, hasta yatağı ve protez yardımında bulunduk" ifadelerini kullandı. Büyükşehir'in ambulans hizmeti hakkında da bilgi veren Atila, bu hizmet ile birçok vatandaşın hastanelere ulaşım konusunda mağduriyet yaşamadığını söyledi. Atila, her yıl hizmetten faydalanan vatandaşların sayısının arttığını belirterek, "Ambulans servisimizde de hizmetlerimiz, hasta memnuniyetleri ile devam ediyor. Ambulans hizmetimizden faydalanan kişi sayısı yaklaşık 13 bin civarında iken, özel gereksinimli bireylerimizin de transfer hizmetinden yaklaşık 17 bin kişi faydalandı. Bu rakamlar her yıl artış gösteriyor" dedi. Vatandaşlara ücretsiz poliklinik hizmetleri sunduklarını da sözlerine ekleyen Atila, "Tüm vatandaşlarımıza açık ve ücretsiz polikliniklerimiz var. Polikliniklerimizde diş hekimlerimiz, doktorlarımız, psikologlarımız, diyetisyenlerimiz var ve akabinde ön tanıda yardımcı olabildiğimiz laboratuvarımız var. Doktorlarımız, sosyal güvencesine bakmaksızın her vatandaşımıza hizmet veriyorlar" diye konuştu.

"2025 yılında da hizmetlerimiz katlanarak devam edecek"

Yalnızca ön tanı, muayene ve transfer değil; sağlıklı yaşamı özendirme ve sağlıklı kalma konuları hususunda da projeleri olduğunu söyleyen Atila, "Sağlıklı yaşamı özendirme ve sağlıklı kalma alanında da hizmetlerimiz var. Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ve Tarsus'taki Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi'ni kurduk. Bu merkezlerimizde fizik tedavi uzmanlarımız, psikologlarımız ve diyetisyenlerimizle, vatandaşlarımızı sağlıklı kalmaya teşvik ediyoruz" dedi. Atila, sağlık alanında her geçen yıl hizmetlerin artarak ve gelişerek devam ettiğini bir kez daha hatırlatarak, "2024 yılında olduğu gibi, 2025 yılında da hizmetlerimiz katlanarak devam edecek. Herkese sağlıklı bir yıl diliyoruz" diye konuştu.