Mersin Büyükşehir Belediyesi, Afet Yönetimi Çalışmalarına Devam Ediyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, olası tehlike ve risklere karşı kent halkının güvenliğini sağlamak ve daha dirençli bir kent oluşturmak hedefiyle afet yönetimi çalışmalarına devam ediyor.

Mersin'de yaşayan tüm bireylerin sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için etkin bir çalışma sürdüren Büyükşehir Belediyesi; kent genelinde olası bir afete ve yaşanabilecek krizlere karşı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde önemli projelere imza atıyor.

İlk olarak 'Mersin Afet Yönetimi Çalıştayı'nı gerçekleştiren Büyükşehir, alanında yetkin isimlerle fikir alışverişi yaparak, bu çalıştayda tüm afet yönetim planlarının temelini attı. Konumu itibari ile çevresinde meydana gelebilecek depremlerin kent genelinde hissedilmesiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 'Mersin İli Deprem Sakınım Stratejik Eylem Planı' oluşturuldu.

Kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve faaliyetleri içeren planda, deprem riski ile mücadelede önemli bir yol haritası oluşturuldu. Özellikle sahil bandında, zemin sıvılaşması ve yapı kalitesi nedeni ile risk altında olan yapıların sağlamlığını artırmayı ve daha güvenli konutlar yapmayı hedefleyen Büyükşehir, 'Kentsel Dönüşüm Altyapı Planlaması ve Sosyal Konut Altyapı Planlaması' projelerini hayata geçirdi.

Okul çağından yetişkinlere kadar her yaş grubunun afet bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor

Mersin'deki tüm ilçelerde afet bilincinin artırılması amacıyla, okul çağındaki çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna yönelik 'Afet Bilinci Eğitimleri' verilerek, olası afetlere karşı hazır bir toplum oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda afetlere karşı hazır olabilmek amacıyla muhtarlarla iş birliği yaparak geniş bir eğitim ağı kurmayı amaçlayan Büyükşehir, 'Muhtarlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi' düzenledi.

İlerleyen günlerde hem çevreyi koruyacak, hem de afet anında insanların dikkatini çekecek 'Geri Dönüşüm Malzemeleri ile Acil Durum Düdüğü' projesini hayata geçirmeyi planlayan Büyükşehir, vatandaşlara hem afet güvenliği hem de geri dönüşüm bilincini kazandırmayı amaçlıyor. Yeni teknolojilerin yaratmış olduğu fırsatları da bu sürece dahil eden Büyükşehir; Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde, deprem anında vatandaşların davranışlarını kontrol altında tutabilmesini sağlamak ve doğru karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla 'VR Teknolojisi ile Deprem Simülasyonu' oluşturdu.

Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu; 2023 yılında kurulan dairenin, kent genelinde afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi ve aynı zamanda bu risklerle ilgili önlemlerin alınması için birçok çalışmaya imza attığını belirtti. 'Mersin Afet Yönetimi Çalıştayı'nı gerçekleştirerek, buradan çıkan veriler ışığında Mersin'in afet, tehlike ve risklerine ilişkin çalışmalara başladıklarını dile getiren Zorlu, şu bilgileri verdi:

"Afet risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi için pek çok çalışmaya imza attık"

"Mersin'in afet tehlikelerini değerlendirdiğimizde depremden önce birinci sırada sel ve su baskınlarının, ikinci sırada kütle hareketleri dediğimiz heyelanlar ve kaya düşmelerinin, üçüncü sırada ise deprem tehlikesinin geldiğini görüyoruz. Ancak, depremin yarattığı sonuçlar, meydana getirdiği can kayıpları ve verdiği zararlar itibariyle, afet konusunda depreme odaklanıyoruz. Bu nedenle Mersin'de öncelikli olarak deprem tehlikesini tespit edip, buna dair önlemlerin alması ile ilgili çalışmaları birinci sıraya koyduk."

Mersin'de deprem kapsamında en önemli tehlikelerin başında zemin sıvılaşma riski olduğunu, bununla birlikte kentteki yapıların sağlamlık durumlarının da tespit edilme çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Zorlu, bu kapsamda 'Mersin Deprem Sakınım Stratejik Eylem Planı' oluşturduklarını; bu plana göre kısa, orta ve uzun vadede kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan alanların belirlendiğini dile getirdi. Bu çalışmaların Tarsus, Erdemli ve dört merkez ilçeyi kapsadığını kaydeden Zorlu, Mersin'de 64 adet kentsel dönüşüm alanı belirlediklerini, bu sayede Mersin'in bir anlamda fotoğrafını da çektiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Deprem konusunda kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları oluşturduk"

"Elde ettiğimiz bu veriler ışığında, ada bazlı yerinde dönüşüm projesi üzerinde çalışmaya başladık ve bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında, daha büyük ölçekli ifade edebileceğimiz bir kentsel dönüşüm projesi ile ilgili fizibilite ve hazırlık çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tüm bunların yanı sıra; dirençli kentler ve sağlam yapılarda insanların yaşamasını desteklemek amacıyla, ekonomik koşulların da zorluğunu düşünerek, Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in de açıklamış olduğu 'Sosyal Konut' projesi ile ilgili çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz."

Yapılan çalışmalarla Mersin'in afetlere karşı daha dirençli bir kent olması yolunda önemli katkılar sağlamış olacaklarını aktaran Zorlu, bu süreci vatandaşlarla birlikte yürütmek için her yaş grubuna afet farkındalık eğitimleri verdiklerini de sözlerine ekledi.

"Her yaş grubuna afet farkındalık eğitimleri veriyoruz"

Zorlu, "Öncelikle muhtarlara yönelik bir afet farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Muhtarlara afet öncesinde, anında ve sonrasında yapması gerekenleri anlattık. Çünkü muhtarlar bu tür durumlarda kilit rol oynuyorlar. Vatandaşla kamu kurumları ve yardım getirenler arasında bir köprü görevi oluşturuyorlar. Bunun dışında, toplumun diğer katmanlarına afet farkındalık eğitimleri verme ile ilgili çalışmalarımız var. Burada ilk sırada çocuklar geliyor ve onlara yönelik yaptığımız afet eğitimi programları var" dedi.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde deprem, yangın gibi pek çok afeti anlatan simülatörlerin yer aldığı alanlar olduğunu kaydeden Zorlu, özellikle çocuklara bu simülatörler aracılığı ile afet eğitimleri verdiklerini dile getirerek, şöyle tamamladı:

"Mersin'in afetlere daha dirençli bir kent olması için çalışmalarımız devam ediyor"

"Bir kentin afetlere dirençli bir kent olması, sadece bir kurum ve kuruluşun gerçekleştireceği bir şey değil. Afetlere hazır ve dirençli olmak için; merkezi idare, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, eğitim ve kamu kurumları ve vatandaşlarla hep birlikte çalışma yürütülmesi gerekiyor. Bunun bir ayağı da aslında inşaat sektörü. İnşaat sektörü vatandaşlarla, belediyelerle, kamu kurumlarıyla birlikte, bu dönüşümde çok ciddi bir rol oynayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'in afetlere daha dirençli bir kent olması için, çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu işi ancak hep birlikte gerçekleştirebiliriz."