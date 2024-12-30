Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Özel Bireyleri, Hem Yemek Yapıyor Hem Paylaşmayı Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Özel Bireyleri, Hem Yemek Yapıyor Hem Paylaşmayı Öğreniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yer alan 'Mutfak Atölyesi'nde özel gereksinimli bireyler, hem yemek yapıyor hem de paylaşmayı öğreniyor. Atölye sayesinde yemek pişirmeyi ve el becerilerini geliştirmeyi öğrenen bireyler, atölye ile sofra kurallarını da öğreniyor.

30.12.2024 09:47  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yer alan 'Mutfak Atölyesi'nde özel gereksinimli bireyler, hem yemek yapıyor hem de paylaşmayı öğreniyor. Atölye sayesinde yemek pişirmeyi ve el becerilerini geliştirmeyi öğrenen bireyler, atölye ile sofra kurallarını da öğreniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Engelsiz Yaşam Merkezi' içerisinde yer alan 'Mutfak Atölyesi'nde özel gereksinimli bireyler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Özenle pişirdikleri yemekleri, yine özenle kurdukları sofralarda yiyen bireyler, hem paylaşmayı hem de yemek yapmayı öğreniyor. El becerilerini geliştirmeyi de öğrenen özel bireyler, yine bu atölye ile sofra kurallarını da öğreniyor.

Haftanın 5 günü 40'a yakın özel birey Mutfak Atölyesi'nden faydalanıyor

Mutfak Atölyesi'nde özel gereksinimli bireylere yemek yapmayı Aşçı-Usta Öğretici Durdu Gürbüz öğretiyor. Aşçı Durdu ile birlikte keyifle yemek yapan bireyler, öğrendiklerini evlerinde de uygulayıp, anne ve babalarından tam not aldıklarını ifade ediyor. Mutfak Atölyesi'nde gün içerisinde 2 ayrı ekibe ders verilirken, her öğrenci haftada 1 kez bu atölyeden faydalanabiliyor. İlk ekip sabah 09.00 ile 12.30 saatleri arasında atölyede eğitim alırken, ikinci ekip 13.00 ile 15.30 saatleri arasında atölyede oluyor. Bu sayede haftanın 5 günü 40'a yakın özel gereksinimli birey Mutfak Atölyesi'nden faydalanmış oluyor.

"Türkülerle, şarkılarla güzel zaman geçiriyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Aşçı-Usta Öğretici olarak görev yapan Durdu Gürbüz, "Çocuklarımız burada yemek yapmayı öğreniyorlar ve birlikte pişiriyoruz. Hem yemek yapma, hem masa kurma, hem de misafir ağırlama konularında kendi işlerini kendileri yapabilecek şekilde eğitim veriyoruz. Bundan çok mutlular, çok memnunlar ve çok neşeliler. Türkülerle, şarkılarla güzel zaman geçiriyoruz. Onlara bir şeyler katabilmek de tabi ki beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Çok talebimiz var ve velilerimizden de güzel dönüşler alıyoruz"

Son atölyelerindeki menülerinde Yöresel Topalak Çorbası, Dövme Pilavı ve Sütlaç olduğundan söz eden Gürbüz, sonrasında hep birlikte yediklerinden söyledi. Atölye'de sıcak, soğuk, tatlı, tuzlu her türden yemeği ve tatlıyı yaptıklarını dile getiren Gürbüz, "Menüleri çocuklarımızın isteklerine göre belirliyoruz. Onların canı bir şey istediğinde onu yapıyoruz. Burada sınırsız çeşit imkanımız var. Yemek yapmak zaten çok eğlenceli. Çocuklar yemeğe daldıkları zaman hem sosyalleşiyorlar, hem de birbirlerine bakarak bir şeyler öğreniyorlar. Çok memnunlar. Çok talebimiz var ve velilerimizden de güzel dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

"Buraya gelmediği zaman sıkılıyor"

Atölye'den faydalanan Cansu Coşkun'un annesi Nurşen Coşkun ise "Cansu buraya gelince hayatında bir takım değişiklikler oldu ve öz güvenini kazandı. Evde bir takım el becerileri vardı, ama Mutfak Atölyesi'nde bunu daha da ilerletti. Evde yemek menülerini kendisi belirliyor ve 'Bugün bunu yapalım!' diye malzemeleri çıkarıyor. 'Annecim hayır başka bir yemek yapalım' dediğimde de; 'Durdu Hocam bunu yaptı, ben biliyorum' diyor. Cansu'nun arkadaş çevresi yoktu. Buraya geldikten sonra arkadaş ortamını çok sevdi. Buraya gelmediği zaman sıkılıyor. Gelmek ve arkadaşlarıyla bir arada olmak istiyor. Büyükşehir Belediyemiz böyle bir imkan verdi bizlere ve bizler oldukça mutluyuz. Tereddüt etmeden çocuklarımızı gönderiyoruz. Çünkü başka şekilde topluma katamıyoruz. İyi ki böyle bir yerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Öğrendiklerimi eve gidip defterime yazıyorum ve sonrasında ona bakarak yapıyorum"

Mutfak Atölyesi'nden faydalanan ve doğuştan görme engeli bulunan 19 yaşındaki Semanur Emren da bu atölye sayesinde mutfakta yemek yaparken bıçak ve ocak korkusunu yendiğini belirterek, "Bu korkumu Durdu Hocam sayesinde yendim. Burada tatlı ve yemek yapmayı öğreniyoruz.  Arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum, hepsi tatlılar ama en çok da Durdu Hocamı seviyorum. O'nun sayesinde ben bu gücü aldım ve her şey O'nun sayesinde oldu. Burada çok şey öğreniyorum. Öğrendiklerimi eve gidip defterime yazıyorum ve sonrasında ona bakarak yapıyorum. Annem ve babam da çok seviniyorlar" dedi.

"Burada çok mutluyum"

Özel gereksinimli bireylerden Büşra Güneş ise Mutfak Atölyesi'ne yeni başladığını belirtirken, "Burada çok güzel yemekler yapmayı öğrendim. Burayı çok seviyorum. Sevgili Durdu Hocama teşekkür ediyorum. Bize bu önemli yeri verdiği için Başkanımıza da teşekkür ederim. Yeni gelmeye başladım. Öğretmenim beni buraya yönlendirmişti ve onun için geldim. İyi ki de gelmişim. Burada çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Özel Bireyleri, Hem Yemek Yapıyor Hem Paylaşmayı Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
21:17 Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:09:38. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Özel Bireyleri, Hem Yemek Yapıyor Hem Paylaşmayı Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.