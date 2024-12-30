Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Özel Bireyleri, Hem Yemek Yapıyor Hem Paylaşmayı Öğreniyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yer alan 'Mutfak Atölyesi'nde özel gereksinimli bireyler, hem yemek yapıyor hem de paylaşmayı öğreniyor. Atölye sayesinde yemek pişirmeyi ve el becerilerini geliştirmeyi öğrenen bireyler, atölye ile sofra kurallarını da öğreniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Engelsiz Yaşam Merkezi' içerisinde yer alan 'Mutfak Atölyesi'nde özel gereksinimli bireyler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Özenle pişirdikleri yemekleri, yine özenle kurdukları sofralarda yiyen bireyler, hem paylaşmayı hem de yemek yapmayı öğreniyor. El becerilerini geliştirmeyi de öğrenen özel bireyler, yine bu atölye ile sofra kurallarını da öğreniyor.

Haftanın 5 günü 40'a yakın özel birey Mutfak Atölyesi'nden faydalanıyor

Mutfak Atölyesi'nde özel gereksinimli bireylere yemek yapmayı Aşçı-Usta Öğretici Durdu Gürbüz öğretiyor. Aşçı Durdu ile birlikte keyifle yemek yapan bireyler, öğrendiklerini evlerinde de uygulayıp, anne ve babalarından tam not aldıklarını ifade ediyor. Mutfak Atölyesi'nde gün içerisinde 2 ayrı ekibe ders verilirken, her öğrenci haftada 1 kez bu atölyeden faydalanabiliyor. İlk ekip sabah 09.00 ile 12.30 saatleri arasında atölyede eğitim alırken, ikinci ekip 13.00 ile 15.30 saatleri arasında atölyede oluyor. Bu sayede haftanın 5 günü 40'a yakın özel gereksinimli birey Mutfak Atölyesi'nden faydalanmış oluyor.

"Türkülerle, şarkılarla güzel zaman geçiriyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Aşçı-Usta Öğretici olarak görev yapan Durdu Gürbüz, "Çocuklarımız burada yemek yapmayı öğreniyorlar ve birlikte pişiriyoruz. Hem yemek yapma, hem masa kurma, hem de misafir ağırlama konularında kendi işlerini kendileri yapabilecek şekilde eğitim veriyoruz. Bundan çok mutlular, çok memnunlar ve çok neşeliler. Türkülerle, şarkılarla güzel zaman geçiriyoruz. Onlara bir şeyler katabilmek de tabi ki beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Çok talebimiz var ve velilerimizden de güzel dönüşler alıyoruz"

Son atölyelerindeki menülerinde Yöresel Topalak Çorbası, Dövme Pilavı ve Sütlaç olduğundan söz eden Gürbüz, sonrasında hep birlikte yediklerinden söyledi. Atölye'de sıcak, soğuk, tatlı, tuzlu her türden yemeği ve tatlıyı yaptıklarını dile getiren Gürbüz, "Menüleri çocuklarımızın isteklerine göre belirliyoruz. Onların canı bir şey istediğinde onu yapıyoruz. Burada sınırsız çeşit imkanımız var. Yemek yapmak zaten çok eğlenceli. Çocuklar yemeğe daldıkları zaman hem sosyalleşiyorlar, hem de birbirlerine bakarak bir şeyler öğreniyorlar. Çok memnunlar. Çok talebimiz var ve velilerimizden de güzel dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

"Buraya gelmediği zaman sıkılıyor"

Atölye'den faydalanan Cansu Coşkun'un annesi Nurşen Coşkun ise "Cansu buraya gelince hayatında bir takım değişiklikler oldu ve öz güvenini kazandı. Evde bir takım el becerileri vardı, ama Mutfak Atölyesi'nde bunu daha da ilerletti. Evde yemek menülerini kendisi belirliyor ve 'Bugün bunu yapalım!' diye malzemeleri çıkarıyor. 'Annecim hayır başka bir yemek yapalım' dediğimde de; 'Durdu Hocam bunu yaptı, ben biliyorum' diyor. Cansu'nun arkadaş çevresi yoktu. Buraya geldikten sonra arkadaş ortamını çok sevdi. Buraya gelmediği zaman sıkılıyor. Gelmek ve arkadaşlarıyla bir arada olmak istiyor. Büyükşehir Belediyemiz böyle bir imkan verdi bizlere ve bizler oldukça mutluyuz. Tereddüt etmeden çocuklarımızı gönderiyoruz. Çünkü başka şekilde topluma katamıyoruz. İyi ki böyle bir yerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Öğrendiklerimi eve gidip defterime yazıyorum ve sonrasında ona bakarak yapıyorum"

Mutfak Atölyesi'nden faydalanan ve doğuştan görme engeli bulunan 19 yaşındaki Semanur Emren da bu atölye sayesinde mutfakta yemek yaparken bıçak ve ocak korkusunu yendiğini belirterek, "Bu korkumu Durdu Hocam sayesinde yendim. Burada tatlı ve yemek yapmayı öğreniyoruz. Arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum, hepsi tatlılar ama en çok da Durdu Hocamı seviyorum. O'nun sayesinde ben bu gücü aldım ve her şey O'nun sayesinde oldu. Burada çok şey öğreniyorum. Öğrendiklerimi eve gidip defterime yazıyorum ve sonrasında ona bakarak yapıyorum. Annem ve babam da çok seviniyorlar" dedi.

"Burada çok mutluyum"

Özel gereksinimli bireylerden Büşra Güneş ise Mutfak Atölyesi'ne yeni başladığını belirtirken, "Burada çok güzel yemekler yapmayı öğrendim. Burayı çok seviyorum. Sevgili Durdu Hocama teşekkür ediyorum. Bize bu önemli yeri verdiği için Başkanımıza da teşekkür ederim. Yeni gelmeye başladım. Öğretmenim beni buraya yönlendirmişti ve onun için geldim. İyi ki de gelmişim. Burada çok mutluyum" diye konuştu.