Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Uluslararasılaşma Çalıştayı" Düzenledi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent paydaşlarıyla "Uluslararasılaşma Çalıştayı" düzenledi. Ekonomiden göçe, eğitimden iletişime, kültürden turizme kadar kenti ilgilendiren birçok konunun ele alındığı çalıştayda, Mersin'in uluslararası platformlarda tanınırlığının artırılması için yapılması gerekenler görüşüldü.

"Mersin hep güzelsin, dünya bilsin" mottosuyla yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü; 'Şehir Ekonomisi ve Uluslararasılaşma', 'Turizm ve Uluslararasılaşma', 'Kültür ve Uluslararasılaşma', 'Eğitim ve Uluslararasılaşma', İletişim ve Uluslararasılaşma', 'Yerel Yönetimler ve Uluslararasılaşma' ile 'Göç ve Uluslararasılaşma' konularında masalar oluşturdu.

Mersin'de yaşayan ve alanında uzman kişilerin paylaştığı masalarda; söz konusu başlıklarla ilgili neler yapılabileceği konuşuldu, fikirler paylaşıldı ve sonuç bildirgesine yazıldı.

"Çalıştayımızda değişik alanlarda 13 masamız ve 7 temamız var"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu'nun yaptığı açılış konuşmasının ardından söz alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, "Öncelikle burada bulunan herkese, Başkanımız Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını iletiyorum. Bu çalıştayda; şehir ekonomisi, yerel yönetimler, eğitim, iletişim ve göç konuları başta olmak üzere, 13 masamız ve 7 temamız var. Sadece bu alanlarda kısıtlı kalmadan, kent yaşamının her alanının değerlendirilebileceği bir ortam hazırladık. Bu çalıştayımızın sonucunda, siz değerli katılımcılarımızın değerli fikirleri doğrultusunda bir uluslararasılaşma eylem planı oluşturmak istiyoruz" dedi.

"Mersin; limanı, lojistik altyapısı, tarımı, ticareti ve kültürü ile ışıldayan bir kent"

Mersin'in limanı, lojistik altyapısı, tarımı, ticareti ve kültürü ile ışıldayan bir kent olduğunu vurgulayan Evrim; bu kentte yapılan tüm işlerin uluslararası alanda da duyulması, tanınırlığının artması ve uluslararası temsiliyetinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti. Mersin'in dünyaya açık, gelişmeye açık ve uluslararası arenada başkalarına örnek olmaya hazır bir şehir olduğuna dikkati çeken Evrim, "Bu uluslararasılaşmadan yalnızca kurumların değil, aynı zamanda Mersin'de yaşayan herkesin yararlanmasını amaçlıyoruz. İstiyoruz ki kentimiz uluslararası ticaretin, lojistiğin, tarımsal üretimin, kültürün dünya çapında başkentlerinden biri olsun. İstiyoruz ki uluslararası alanda Mersin'in görünürlüğü ve tanınırlığı daha da çok artsın, kentimiz uluslararası bir şehir olsun. İstiyoruz ki bu kentin uluslararası yüzünün temsiliyet çizgileri içinde özgürlük, demokrasi, eşitlik, hoşgörü, kardeşlik ve birlikte yaşam kültürü bulunsun" diye konuştu.

"Amacımız Mersin'in örnek projelerini uluslararası arenada tanıtmak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu, Mersin Büyükşehir'in kentteki paydaşlara hem öncülük ederek hem de birlikte hareket ederek Mersin'i uluslararası platformlarda daha görünür kılmak için yola çıktıklarını söyledi. Kentin Akdenizli kimliğini de koruyarak ilerleyeceklerini aktaran Tanburoğlu, "Sizin bu değerli katkılarınız ilerleyen süreçte ana planın oluşmasında bir altlık oluşturacak. Belediye'nin halihazırda bir altyapısı var. Bizim amacımız, uluslararası düzeyde temsiliyeti artırarak aktif görevler alınmasını sağlamak. Ayrıca yerelde ve küresel ölçekte yaşanılan sorunlara uluslararası standartlarda çözümler bulabilmek. Çok güzel örnek uygulamalarımız da var. Onların da uluslararası arenada tanıtımını yapmak ve 'Mersin'de neler yapılıyor'u göstermek" ifadelerini kullandı.

Örnek projeleri paydaşlara aktaran Tanburoğlu, MedCities (Akdeniz Kentler Birliği) Genel Sekreteri Josep Canals Molina'ın video aracılığıyla aktardığı mesajını da katılımcılara iletti.

"Çalıştay; Mersin'e fayda sağlayan yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkıda bulundu"

Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Hacı Kurt, "Çalıştay'ın geleceğe dönük ufuk açıcı, yeni imkanlar ortaya çıkaran ve gelecekte Mersin için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin uluslararası ağlarının, ilişkilerinin gelişmesi ve bundan Mersin'in bir fayda sağlaması açısından da önemli yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunacağını düşünüyorum" dedi.

Yerel yönetimlerin hem Türkiye içerisindeki, hem de dünyanın başka kentleriyle olan ilişkilerinin son derece önemli olduğunu kaydeden Kurt, "Bu ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu hususta son derece açık ve bu konuyu destekleyen bir yönetici. Umarım uzun dönemde bu tür adımlar daha fazla atılacaktır" diye konuştu.

"Büyükşehir bu çalıştayla, vizyoner bakış açısını ortaya koymuştur"

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, "Mersin'i, uluslararası boyutta nerede konumlandıracağımızı anlatan bir çalıştay oldu. Hep birlikte Mersin'i uluslararası anlamda hem bir marka şehir haline getireceğiz, hem de tanınırlık kazanmasını ve buradaki potansiyelin herkes tarafından bilinir bir hale gelmesini sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin, bu alanda yapmış olduğu çalışmalar ve bu çalıştaydan çıkacak olan sonuçların hayata geçmesi için de çaba sarf edeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

"Zaman içerisinde Mersin'in marka oluşunu izledik"

Mersin Sinema Derneği ve Mersin Sinefilm adına katılım sağlayan Özge Göncü de "Uluslararası alandaki yerimiz başta olmak üzere, bu anlamda birçok konuya güzel bir başlangıç yapıldı. Mersin, Türkiye içerisinde çok duyulmuş bir kent değildi, ama zaman içerisinde Mersin'in kaliteli bir kent ve marka oluşunu izledik. Biz bunu yaşarken, 'Neden başkaları Mersin'i duymasın? Neden başka kaynaklar ve ağlarla beslenmesin?' sorularının cevabı tam olarak bu programda yer aldı. Paydaşlarla olmak; güçlü olmak, iyi teori üretmek ve iyi bir altyapı oluşturmak demektir. O yüzden burada bir arada olmamız, sağlam bir yöntem" dedi.