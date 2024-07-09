Mersin'de 1 Milyon 200 Bin Makaron Ele Geçirildi, Sürücü Gözaltına Alındı

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Mersin'de 1 milyon 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde bir kişinin gümrük kaçağı makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Kimliği belirlenen şüpheli, ekiplerin operasyonunda yakalandı.

Zanlının kullandığı araçta yapılan aramada, 1 milyon 200 bin makaron ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.