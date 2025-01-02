Mersin'de 10 Firari Hükümlü Yakalandı

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Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şüphelilere ve firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyete götürülen 61 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.