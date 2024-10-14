Mersin'de 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Kutlanacak

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü, Büyükşehir tarafından desteklenen 13 ilçeden bin 500'den fazla kadın çiftçiyle kutlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü Büyükşehir tarafından desteklenen binlerce kadınla kutlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir'in tarım için uygulamaya koyduğu 40 projeden 5 bin 909 kadın çiftçi yararlanırken, yıl bitmeden 7 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü çok önemsediklerini vurgulayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Yüksek Ziraat Mühendisi Aylin Kutlu, "Biz yapmış olduğumuz projelerimizle kadın çiftçileri destekleyerek onların varlığını ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü üretimde fazla iş yükünün olduğunu ve kadınlara bu iş yükünün yüklendiğinin farkına varılmasını istiyoruz. Özellikle kırsaldaki kadınlar sadece kendi ailelerini değil, toplumun, ülkelerin kalkınması için emek harcayan gizli kahramanlardır" diye konuştu.

"Kadın çiftçiler sürdürülebilir gıdanın ilk temelidir"

Yaptıkları 40 proje ile 6 bine yakın kadına ulaştıklarını kaydeden Kutlu, "Kadın üreticilerin kırsaldaki yaşantısını, sosyal hayatını daha çok güçlendirebilmek için de etkinlikler düzenliyoruz ve onları ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Çiftçi kadınlar; emekleri, üretkenlikleriyle birlikte sürdürülebilir beslenmenin, hatta sürdürebilir bir geleceğin olmasının temelini atan ilk unsurları ve temelidirler. Biz de yapmış olduğumuz projelerle kadınların ön plana çıkmasını sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.