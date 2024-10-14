Mersin'de 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Kutlanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü, desteklenen 13 ilçeden 1500'den fazla kadın çiftçi ile kutlayacak. 40 projeden 5,909 kadın çiftçinin yararlandığı ve hedefin yıl sonuna kadar 7,000 kadına ulaşmak olduğu belirtildi.

14.10.2024 12:07  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü, Büyükşehir tarafından desteklenen 13 ilçeden bin 500'den fazla kadın çiftçiyle kutlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü Büyükşehir tarafından desteklenen binlerce kadınla kutlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir'in tarım için uygulamaya koyduğu 40 projeden 5 bin 909 kadın çiftçi yararlanırken, yıl bitmeden 7 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü çok önemsediklerini vurgulayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Yüksek Ziraat Mühendisi Aylin Kutlu, "Biz yapmış olduğumuz projelerimizle kadın çiftçileri destekleyerek onların varlığını ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü üretimde fazla iş yükünün olduğunu ve kadınlara bu iş yükünün yüklendiğinin farkına varılmasını istiyoruz. Özellikle kırsaldaki kadınlar sadece kendi ailelerini değil, toplumun, ülkelerin kalkınması için emek harcayan gizli kahramanlardır" diye konuştu.

"Kadın çiftçiler sürdürülebilir gıdanın ilk temelidir"

Yaptıkları 40 proje ile 6 bine yakın kadına ulaştıklarını kaydeden Kutlu, "Kadın üreticilerin kırsaldaki yaşantısını, sosyal hayatını daha çok güçlendirebilmek için de etkinlikler düzenliyoruz ve onları ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Çiftçi kadınlar; emekleri, üretkenlikleriyle birlikte sürdürülebilir beslenmenin, hatta sürdürebilir bir geleceğin olmasının temelini atan ilk unsurları ve temelidirler. Biz de yapmış olduğumuz projelerle kadınların ön plana çıkmasını sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Günü, Etkinlikler, Mersin, Güncel, Kadın, Yaşam, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Kutlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:08:12. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.