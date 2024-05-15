Mersin'de 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

Mersin\'de 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda, ruhsatsız 5 tabanca, 142 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi.

15.05.2024 11:25
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Mersin'in Mezitli ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, silahla tehdit olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve M.E. ile "dolandırıcılık" ve "kasten öldürme" suçlarından aranması olan T.A, B.A. ve B.F. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca, 142 fişek, 6 şarjör ele geçirildi.

Hükümlüler M.A. ve M.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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