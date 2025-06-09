Mersin'de "27. Dinler Buluşması" Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de "27. Dinler Buluşması" Gerçekleştirildi

Haberin Videosunu İzleyin
09.06.2025 09:24  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de "27. Dinler Buluşması" Gerçekleştirildi
Haber Videosu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen “27. Dinler Buluşması” bu yıl da farklı inanç gruplarını bir araya getirdi. Bayram programında, Dinler Buluşması’nın yaratıcısı Lina Nasif de anıldı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "27. Dinler Buluşması" bu yıl da farklı inanç gruplarını bir araya getirdi. Bayram programında, Dinler Buluşması'nın yaratıcısı Lina Nasif de anıldı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Akbelen Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen 27. Dinler Buluşması Bayram Kutlaması Programı'na; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i temsilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, MESKİ Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Varal, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat, Müslüman, Hristiyan ve Musevi dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Mersinli katıldı.

Program, önceki yıl yapılan Dinler Buluşması'nın video gösterimi ile başladı.

"Dinler Buluşması; Mersin'in ruhunu ve kimliğini yansıtan bir yaşam pratiğidir"

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, konuşmasında her inanç sisteminin, özünde barışı, sevgiyi, hoşgörüyü ve insan onurunu yüceltmeyi amaçladığını kaydetti. Mersin Büyükşehir olarak dini ve kültürel çeşitliliği kucaklayan bir etkinliğe imza atmaktan büyük bir gurur duyduklarını sözlerine ekleyen Gündeş, "Farklı dinlerin bayram buluşması; kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak insanlık değerlerinin yankı bulduğu bir barış çağrısıdır. Dinler Buluşması yalnızca bir gelenek değil; aynı zamanda Mersin'in ruhunu, kimliğini ve vicdanını yansıtan bir yaşam pratiğidir" dedi.

Gündeş, Mersin'in; insanların bir arada ve barış içinde yaşadığı kadim bir kent olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu buluşma; dinler arasında değil, kalpler arasında bir köprü kurma çabasıdır"

"Bizim kent kültürümüz birlikte yaşama ahlakına dayanır. Biz bu ahlakı sadece sözde değil; yaşamla, duruşla, Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in 'ayrımcılığı ret' pratiğiyle inşa ediyoruz. Bu buluşma; dinler arasında değil, kalpler arasında bir köprü kurma çabası ile birbirini dinlemek, anlamak, saygı duymak ve birlikte yaşama kültürünü daha ileriye taşıma girişimidir. Bu etkinlik yalnızca bir bayram kutlaması değil; aynı zamanda sevgiye, erdemli olmaya, hoşgörüye ve insanoğluna adanmış çok anlamlı bir mesajdır. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden bu yana ayrım yapmadan, ötekileştirmeden, herkesin kendini ifade edebileceği, huzurlu yaşayabileceği bir Mersin inşa etmek için çalışıyoruz. Bu şehirde hiçbir inanç grubu ve topluluk yalnız değildir. Çünkü biz bu kenti hep birlikte var ediyoruz. Dinler Buluşması da kalpleri buluşturuyor, gönülleri ortak bir dilde birleştiriyor."

Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç ise Mersin'in barış ve kardeşlik dolu, herkesi kucaklayan kimliğini yansıtan 27. Dinler Buluşması'nın coşkusunu ve maneviyatını hep birlikte yaşadıklarından söz ederek, şunları dile getirdi:

"Bu özel etkinlik sadece bir gelenek değil; bir barış çağrısı, bir insanlık mesajıdır"

"Bu özel etkinliğin her yıl Kurban Bayramı'nda farklı inançlardan insanları bir araya getirmesi sadece bir gelenek değil; aynı zamanda bir barış çağrısı, bir eşitlik, birlik, beraberlik ve hoşgörü duyguları ile dolu bir insanlık mesajıdır. Bizler, bu topraklarda farklılıklarımızla zenginleşiyoruz. İnançlarımız ayrı olabilir ama acılarımız da sevinçlerimiz de ortak. Hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz, kalplerimiz birlikte atıyor ve aynı toprağa karışıyoruz."

Dinler Buluşması'nın mekanı olan Akbelen Şehir Mezarlığı'nın, Mersin'in çok kültürlü ve çok inançlı yapısını yansıtan bir mezarlık olduğunu da kaydeden Girgeç, bu mezarlığın sadece bir defin alanı değil, aynı zamanda Mersin'in barış içinde bir arada yaşama kültürünün somut bir simgesi olduğunu sözlerine ekledi. Mersin'in Anadolu'nun en barışçıl kentlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Girgeç, "Bugün burada birlikte verdiğimiz bu güzel fotoğraf bizlere umut verirken tüm dünyaya örnek oluyor" dedi.

Programda Mevlana Kültür ve Sanat Derneği ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından ilahi dinletisi yapıldı. Mersin İl Müftülüğü Din Görevlisi İl Vaizi Bayram Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kurban Bayramı'nı kutlayan Genç, Mersin'de insanların barış, refah, huzur ve hoşgörü içinde yaşadığını sözlerine ekleyerek, "Bizim bir hedefimiz var; iyinin, doğrunun, adaletin, hakkın hakim olması için takatimizin sonuna kadar var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Daha adil bir dünyada buluşmak umuduyla bütün insanlığı; yüce yaratıcımız Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu. Genç, konuşmasının ardından ise dua etti.

Cemevi Dedesi ve İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin ise bayramın gönüller arasında kurulan bir sevgi köprüsü olduğunu dile getirerek, kimsenin kimseyi hor görmemesi, ötekileştirmemesi ve başkasının kimliğini, inancını yok saymaması gerektiğini söyledi. Sevin, "Gelin hep birlikte sınıfsal, kimliksel, siyasal, dinsel değer yargılarına sıkışmadan, Anadolu birliğini kurmuş Pir Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Ahi Evran'ın Horasan ve Anadolu erenlerinin insan sevgisini, Hakk aşkını, hoşgörüsünü, dayanışma ve paylaşımını örnek alalım ve onu yaşamımıza uygulayalım. Dünya tarlasına sevgi ve hoşgörü tohumlarını ekelim" ifadelerini kullandı. Sevin de konuşmasının ardından gülbeng okudu.

Kilise müziği dinletisinin ardından ise Katolik Kilisesi Pederi Jawahar Jerry Cutinho, "Yaşadığımız bu kutsal topraklar bize şunu hatırlatıyor; farklı yollardan gelmiş olabiliriz, dualarımız farklı dillerde olabilir ama aynı büyük gerçekte biriz" dedi.

Tüm dinlere saygı ve hoşgörünün birlikte yürümenin temelini oluşturduğuna değinen Cutinho, "Mersin'de bu sadece bir fikir değil, zaten yaşamakta olduğumuz bir gerçek. Birbirimizin dualarına yakınlık duyuyoruz. Sevincimizi, yasımızı birlikte paylaşıyoruz. Korkuyla değil, güvenle köprüler kurmaya devam edelim" diye konuştu.

Cutinho konuşmasının ardından dua etti.

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi İspir Coşkun Teymur ise Kurban Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başladı. Teymur, insanlar arasındaki bağların güçlü olmasını sağlayacak en temel şeyin sevgi olduğuna değinerek, "İnsanlar karşılıksız sevgiyi benimsemedikleri sürece barışın sağlanması mümkün olmayacaktır. Çünkü sevgi, insanı nefretten özgür kılar. Bütün semavi dinlerin ortak mesajı sevgi, barış ve kardeşliktir. Bu üç evrensel fazileti özümseyebildiğimiz oranda ve bunları uygulama imkanı oluşturabildiğimiz miktarda kendi inançlarımıza hizmet etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Teymur, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken, konuşmasını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri minnetle yad ederek bitirdi.

27. Dinler Buluşması Bayram Kutlaması Programı, Barış ve Kardeşlik Duası'nın okunması ve Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar tarafından yapılan ney dinletisi ile sona erdi. Programda ayrıca, konuklara mamül ve limonata ikram edildi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de '27. Dinler Buluşması' Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakmağı çakmasıyla ticari taksi alev topuna döndü Çakmağı çakmasıyla ticari taksi alev topuna döndü
Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler
Bu acının tarifi yok Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı
Melodili yol yayınlaşıyor İşte Türk Marşı’ndan sonraki marş Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş
Gazze’ye katliama giden İsrailli asker buhar oldu Gazze'ye katliama giden İsrailli asker buhar oldu
Başkan Ferdi Zeyrek’in yaralandığı olayda şok detaylar 2 şüpheli var Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
Bakanlık önünde hareketli dakikalar Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Aile krizi sahneye taşındı Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı
Bahçeli, Ferdi Zeyrek için CHP lideri Özel’i aradı Bahçeli, Ferdi Zeyrek için CHP lideri Özel'i aradı
Buse Varol’dan üçüncü çocuk ısrarı Varol, Alişan’ı Cumhurbaşkanına şikayet etti Buse Varol'dan üçüncü çocuk ısrarı! Varol, Alişan'ı Cumhurbaşkanına şikayet etti
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

09:50
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar
09:00
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
08:42
İsrail’in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son mesajı
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
16:16
Kerem Aktürkoğlu’na sürpriz talip ABD maçında tribünden izlediler
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
16:05
Bir ilki yaşattı Milli motosikletçi Deniz Öncü’den tarihi zafer
Bir ilki yaşattı! Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer
15:58
Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’e kanca
Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e kanca
15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
15:38
Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme Mourinho’nun kaderi belli oluyor
Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme! Mourinho'nun kaderi belli oluyor
15:26
Bülent Ersoy’dan alışılmadık sahne Diva bu kez yerinde duramadı
Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı
15:25
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda
15:15
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
14:56
İmzalar atılmak üzere Galatasaray’dan Osimhen itirafı
İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 10:56:49. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de "27. Dinler Buluşması" Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.