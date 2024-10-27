Mersin'de 640 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, merkez Toroslar ilçesinde sahte içki üretildiği belirlenen depoya operasyon düzenlendi.
Adreste 640 litre sahte içki ele geçiren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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