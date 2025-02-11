Mersin'de 663 Suçlu Yakalandı

Güncel

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ile kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 663 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 32'si tutuklandı.

Öte yandan, kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.