Mersin'de Afet Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Afet Eğitimleri Devam Ediyor

Mersin\'de Afet Eğitimleri Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AKUT iş birliğiyle Mezitli'deki Soli Sitesi sakinlerine afet türleri ve yangın güvenliği konusunda eğitimler veriyor. Eğitimlerin amacı, vatandaşları olası afetlere karşı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en aza indirmek.

15.03.2025 10:25  Güncelleme: 11:03
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 7/24 esasıyla görev yapan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların bilinçlenmesi için eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine eğitim veren ekipler, son olarak AKUT iş birliğinde Mezitli'nin Soli Sitesi sakinlerine afet türlerine ilişkin eğitim verdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar geniş bir coğrafyada görev yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların bilinçlenmesi için eğitim çalışmalarını da sürdürüyor.

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine eğitim veren ekipler, son olarak Arama Kurtarma Derneği (AKUT) iş birliğinde Mezitli ilçesinde yer alan Soli Sitesi sakinlerine afet türleri ile ilgili bilgi verdi. İlk olarak AKUT ekipleri tarafından deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında kişilere düşen sorumluluklar ve yapılması gerekenler ele alındı. Ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri site sakinlerini, yangın güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirdi.

Site sakinlerine; yangın türleri, yangın öncesinde ve sırasında alınması gereken tedbirler ve yangın türlerine göre yangın tüpü kullanımı ile ilgili pratik bilgiler sunuldu. Eğitimin son bölümünde ise yangın söndürücüler kullanılarak yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitimlerle vatandaşların olası yangın ve diğer afetlere hazır olmaları, aynı zamanda profesyonel müdahale ekipleri gelinceye kadar bu durumlar ile başa çıkabilmeleri hedefleniyor.

"Eğitimlerimizin amacı, yangınlara ve diğer afetlere karşı vatandaşlarımızı daha da bilinçlendirmek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Abdil Duru, eğitime ilişkin bilgi vererek, "Mezitli ilçemizde yer alan Soli Sitesi'nde eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. AKUT ekipleri depremle, biz de yangınla ilgili site sakinlerini bilgilendirdik. Bizim yaptığımız eğitim faaliyetlerinin amacı, olası yangınlarda vatandaşı ilk müdahale için bilgilendirmek. Bu bilinç sayesinde hem itfaiye ekiplerinin olaya müdahale etme işi daha kolaylaşacak, hem de can ve mal kayıplarını en aza indirmiş olacağız" dedi.

İtfaiye teşkilatı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, birçok iş yerine eğitim verdiklerini ve bundan sonraki süreçte de bu eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ekleyen Duru, "Mersin'de vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarını en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz, olası afet risklerine karşı vatandaşlarımızı daha bilinçli hale getirmek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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