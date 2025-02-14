Mersin'de Berat Kandili İkramı: 15 Bin Kandil Simidi Dağıtıldı - Son Dakika
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Mersin'de Berat Kandili İkramı: 15 Bin Kandil Simidi Dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili'nde 13 ilçede 36 farklı noktada toplam 15 bin kandil simidi ikramında bulundu. Sosyal hizmetler amacıyla gerçekleştirilen dağıtım, manevi duyguların korunması ve sosyal dayanışmanın sağlanması hedefiyle yapıldı.

14.02.2025 09:21  Güncelleme: 10:22
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili'nde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. 13 ilçede eş zamanlı yapılan dağıtımlarda, toplam 15 bin kandil simidi dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her kandilde olduğu gibi Berat Kandili'nde de vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. 13 ilçede 36 farklı noktada kurulan stantlarda eş zamanlı yapılan dağıtımlarda, toplam 15 bin kandil simidi vatandaşlara ikram edildi.

"Her yıl kandil günleri kapsamında kandil simidi dağıtımı gerçekleştiriyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Başak Gökdal Bayraktar, "Büyükşehir Belediyesi olarak manevi duygularımızı korumak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla, her yıl kandil günleri kapsamında kandil simidi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Yine aynı şekilde, Berat Kandili olması sebebiyle tüm ilçelerde 36 farklı noktada, 15 bin adet kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın kandilini kutlar bereket, sağlık ve huzur dileriz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Berat Kandili İkramı: 15 Bin Kandil Simidi Dağıtıldı - Son Dakika

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