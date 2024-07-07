Mersin'de Berdan Baraj Gölü'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Berdan Baraj Gölü'ne şişme lastik botla açılan Kemal Kanlıbıçak, şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya dönemedi.
Rüzgarın etkisiyle bindiği botla bir adacığa sürüklenen Kanlıbıçak buraya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla Kanlıbıçak'ın sığındığı adacığa ulaştı.
Ekipler daha sonra Kanlıbıçak'ı kıyıya çıkardı.
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