GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mersin'de kaymakamın oğlu K.G.'nin bıçaklı kişilerden kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bazılarının elinde bıçak bulunan 5 kişilik grubun K.G.'nin arkasından koştuğu, çocuğun da kaçarak evlerinin bahçesine girdiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Bıçaklı Saldırı Anları - Son Dakika
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