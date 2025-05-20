Mersin\'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri duyuluyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki ses ve görüntü sistemleri üretilen bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

DEPO SORUMLUSU HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında fabrikanın depo sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çalışan ambulansa alınarak hastaneye gönderildi.