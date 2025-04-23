Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehitmustafa Mahallesi'nde F.K'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.???????
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