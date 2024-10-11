Mersin\'de Cinsel Saldırı Paylaşımına Gözaltı

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MERSİN'de KYK yurdunda cinsel saldırı paylaşımıyla ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 Ekim'de sosyal medya hesaplarında yurtta kalan bir kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığına yönelik paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin kimliği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Y.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.