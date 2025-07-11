Mersin'in Erdemli ilçesinde sahildeki direğe çarptıktan sonra düşen deniz paraşütündeki 2 kişi yaralandı.
Kızkalesi'nde, 2 kişinin bulunduğu deniz paraşütü sahildeki direğe çarptıktan sonra düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Deniz Paraşütü Kaza Yaptı - Son Dakika
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