Mersin'de eğitime katkı sunan hayırseverler unutulmadı - Son Dakika
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Mersin'de eğitime katkı sunan hayırseverler unutulmadı

Mersin\'de eğitime katkı sunan hayırseverler unutulmadı
19.06.2025 14:08
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Mersin'de, "Eğitime Kalıcı Eser Kazandıran Hayırseverlerle Buluşma Programı" düzenlendi.

Mersin'de, "Eğitime Kalıcı Eser Kazandıran Hayırseverlerle Buluşma Programı" düzenlendi.

Mersin Valiliğince Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, destekleriyle eğitime katkı sunan ve okul yaptıran hayırseverler ile öğrenciler ağırlandı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda hayırseverler tarafından yaptırılan okulların yer aldığı video gösterimi yapıldı.

Abdulkadir Gürüz Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerden Nehir Gürbüz de hayırseverlere yazdığı mektubu okudu.

Mersin Valisi Atilla Toros, programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitime büyük kaynak aktarıldığını belirtti.

Sosyal, kültürel ve sportif imkanlarla donatılmış yepyeni okulların açıldığını anlatan Toros, Milli Eğitim Bakanlığının yatırımlarından Mersin'in büyük oranda pay aldığını ifade etti.

Kentte 443 okul ve 6 bin 607 dersliğin eğitim camiasına kazandırıldığına dikkati çeken Toros, şöyle konuştu:

"Geleceğimize yapılan yatırımlar kesintisiz sürüyor. 66 okul, 1246 dersliğin yapımı hızla devam ediyor. Devam eden yatırımların toplam proje tutarı 11,2 milyar lira. Bugüne kadar devam eden yatırımlara yapılan harcama 1,3 milyar lira. Mersin'imizde tamamlanan ve devam eden eğitim yatırımları için harcanan miktar 21,4 milyar lirayı aşmış durumda."

Vali Toros, devletin yaptığı eğitim yatırımlarına hayırseverlerin katkı sağladığını vurguladı.

Hayırseverlerin kente 131 okul kazandırdığını belirten Toros, "Bu noktada hayırsever eli, devletimizin bu çabasını taçlandırıyor. İşte bu, gönül birliğinin ve hayırda yarışmanın en güzel tablosudur. Bu bağlamda Mersin, hayırseverlik ruhuyla da çok özel bir şehir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da hayırseverlerin sadece bir okul değil istikbal inşa ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş tarafından hayırseverlere plaket verildi, öğrencilerin teşekkür mektuplarının yer aldığı tablo hediye edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de eğitime katkı sunan hayırseverler unutulmadı - Son Dakika

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