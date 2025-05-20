Mersin'de Elektronik Fabrikası Yangını

1) MERSİN'DE ELEKTRONİK EŞYA FABRİKASINDA YANGIN
MERSİN'de elektronik ürünler üreten fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.
Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda bulunan elektronik ürünler üreten bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına emniyete ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi. Ekipler, yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun önlem aldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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