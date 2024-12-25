Mersin'de Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinde Mersin'de gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, gece saatlerinde Mersin'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.