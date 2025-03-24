Mersin'de Gönüllüler Hayvan Koruma İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Mersin'de Gönüllüler Hayvan Koruma İçin Bir Araya Geldi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlerin katılımıyla üç gün süren toplantılar sonunda gönüllü hizmetlerine devam edeceğini açıkladı. 226 kişi kayıt yaptırarak, sokak hayvanlarının korunması ve bakımında aktif rol alacak. Ayrıca, kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarında destek sağlanacak.

24.03.2025 11:28  Güncelleme: 13:36
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi iş birliğinde, hayvanseverlerin katılım sağladığı ve üç gün süren bilgilendirme toplantıları sonunda kentteki yerel hayvan koruma görevlileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi gönüllüsü olarak kaydını yaptırdı.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 18. maddesinde yapılan değişiklikle, 'Yerel Hayvan Koruma Görevlileri' düzenlemesi kaldırıldı. Belediye bürokratlarının ve hayvanseverlerin katılım sağladığı bilgilendirme toplantılarıyla, değişikliğin ardından hayvanseverlerin çalışmalarına nasıl devam edebilecekleri konusunda önemli bilgiler sunuldu.

Sokaklardaki canların koruyucusu olan hayvanseverler, hayvanların korunması ve bakımı konusunda görev alabilecek. Toplantılara katılan 226 kişi gönüllü olarak kayıt yaptırarak, hayvanlara yönelik hizmetlerde aktif rol almaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi; düzenli kısırlaştırma yapan, rehabilite ve tedavi çalışmalarına destek veren gönüllülere mama desteğini sürdürecek.

"Biz her canlının belediyesiyiz, vatandaşlarımızla daha güçlüyüz"

Veteriner İşleri Dairesi'ne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Ömer Benli, 2024 yılının Temmuz ayında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucunda 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' olmanın ortadan kalktığını aktararak, "Bununla beraber biz hızlı bir şekilde, 'Vatandaşlarla nasıl daha iyi bir iş birliği yaparız, nasıl beraber çalışabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz' diye araştırma içerisine girdik. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile beraber, gönüllü katılım adı altında bir çalışma yaparak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Çalışmalarımızla ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağını vatandaşlarımıza anlattık. Onlardan gelen soruları cevapladık" dedi.

Toplantıya katılan yerel hayvan koruma görevlilerinin kartlarını teslim aldıklarını ve tutanak karşılığında Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini kaydeden Benli, Büyükşehir gönüllüsü olan hayvanseverlerle yine iş birliği içinde olacaklarını söyleyerek, "Yaptıkları kısırlaştırma, tedavi, rehabilite edilmeye yardımcı olma ve iş birliği içinde çalıştıkları zaman biz onlara mama desteği veriyorduk. Bu kapsamda mama desteğimiz devam edecek. Yaptıkları çalışmalarla ilgili herhangi bir kaybımız olmayacak. Biz her canlının belediyesiyiz, vatandaşlarımızla daha güçlüyüz. Çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz" diye konuştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç de şunları söyledi:

"Üç toplantıda 266 gönüllü kaydı oluşturduk"

"Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi, beslenmesi gibi konularda, belediyemizle iş birliği halinde çalışan yerel hayvan koruma görevlilerinin yasa gereği görevleri ortadan kalktı. Veteriner İşleri Daire Başkanlığımız ile istişarelerde bulunduk, toplantılar yaptık ve İl Özel İdaresi ile Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği kapsamında, gönüllü olarak yolumuza devam etmeye karar verdik. Bu hafta içerisinde Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinden katılım oldu. Üç toplantıda 266 gönüllü kaydı oluşturduk."

Gönüllüler, Büyükşehir'in yaklaşımından memnun

Bilgilendirme toplantılarına katılan gönüllülerden Mert Varlıklı, "Bu yasanın değişmesi veya yerel hayvan koruma görevinin kaldırılması hiç önemli değil. Biz geçen sene 70-80 hayvan kısırlaştırdık. Buna bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü bu işin tek çözümü kısırlaştırma. Belediye'nin iş birliği güzel. Burada gönüllü olarak çalışanlar, her sene aynı kişiler olmuyor. Hem yeni gelen insanlar öğrensin, hem de eskiler bilgilerini tazelesin diye bu toplantıları yararlı buluyorum" dedi.

20 yıldır gönüllü olarak sokaktaki can dostlar için çalışmalar yaptığını belirten Pınar Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi'yle bugüne kadar birçok konuda ortak çalışmalar yaptık. Çok da verimli işlerdi. Biz bu işi zaten yıllardır gönüllü olarak yapıyoruz. Yasa ile beraber hayvan gönüllüsü kartları alındı. Büyükşehir de diyor ki 'Bu kartların kaldırılmış olması, bizim yapacağımız iş birliğini etkilemeyecek. Gönüllülerle kart olmadan da iş birliğine devam edeceğiz.' Bu çok güzel bir şey. Bizim beklediğimiz de buydu. Biz hayvanlarımızı yaşatmak istiyoruz. Her canlının yaşama hakkı vardır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Gönüllüler Hayvan Koruma İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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