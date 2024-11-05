Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üretilen sahte içkiler ve kaçak makaronların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 42 litre sahte içki, 3 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 kilo kaçak tütün ele geçiren ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.