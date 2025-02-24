Mersin'de 3 ilçede düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen merkez Akdeniz, Toroslar ve Mezitli ilçelerindeki ikametlere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 95 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 136 kilogram tütün ve 35 elektronik sigara ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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