Mersin'de Kadın Girişimci Hayalini Gerçekleştirdi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yenişehir MERCEK'teki "Giyim Üretim Teknolojileri" kursuna katılan Funda Sayoğlu, kendi dikimevini kurdu. Üç çocuk annesi, 41 yaşındaki Sayoğlu'nun hikayesi, diğer kursiyerlere de örnek oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve iş hayatında başarılı olmaları için sunduğu kurslarla adından söz ettiriyor.

Giyim Üretim Teknolojileri kursunu başarıyla tamamlayan Funda Sayoğlu, MERCEK yetkililerinin kendisini bir hibe programına yönlendirmesiyle sadece yeni bir beceri edinmekle kalmadı, aynı zamanda girişimcilik hayalini de gerçeğe dönüştürdü. Dikişin inceliklerini öğrendikten sonra kendi tasarımlarını yaratmaya ve üretim yapmaya başlayan Sayoğlu, hibe sayesinde kurduğu dikimevinin ekipmanlarını da almayı başardı.

Funda Sayoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin kursu sosyal medyada gördüğünü ve çok heyecanlandığını anlatarak, süreci şöyle anlattı:

"Hiç hesapta yokken bu iş yerini açtım ve şimdi kendi paramı kazanıyorum"

"Biliyorum ki işin arkasında Büyükşehir varsa gerçekten çok güzel bir projedir. Kursa gittim ve hibe programından yararlandım, makinalar aldım. Hiç hesapta yokken, bu işyerini açtım. Şimdi çalışıyor ve kendi paramı kazanıyorum, çok mutluyum. Bu sektörde makinalar, kumaşlar çok pahalı. Hibe programı olmasaydı, ben cesaret edemezdim. Çünkü gerçekten çok maliyetli. Hibe programı sayesinde dört tane makinemi, ütümü, ütü masamı ve birçok ufak tefek malzeme aldım. Bunun bana çok fazla artısı oldu."

Sayoğlu, daha önce temel bilgileri bildiğini fakat daha profesyonel hale gelmek için kursa katıldığını söyledi. Kursa başladığı ilk gün makineleri görünce çok şaşırdığını ve her şeyi çok kaliteli bulduğunu söyleyen Sayoğlu, "Hiçbir şey yapmadan evimde oturuyorken, birkaç ay sonra böyle bir şey yapmak gerçekten çok kıymetli bir şey. Bunu Büyükşehir Belediyesi sayesinde başardım. Büyükşehir, gerçekten kadınların yanında. Ben yaz döneminde orada eğitim gördüm. İçeceğimizden gıdamıza kadar her şey düşünüldü. Bu bile değer gördüğümüzü gösteriyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi sayesinde bir hayal kurduğunu ve hayalinin peşinden gittiğini sözlerine ekleyen Sayoğlu, şöyle devam etti:

"Hayallerimin ötesinde bir şey yaşıyorum"

"Ben bir dükkan açacağımı, kendi paramı kazanacağımı ve bu şekilde sosyalleşeceğimi gerçekten hayal bile etmiyordum. Belediyemiz beni o kadar güzel yönlendirdi ki, Başkanımıza defalarca kez teşekkür ediyorum. Hayallerimin ötesinde bir şey yaşıyorum. Bu kurs sayesinde hem meslek edindim, hem de kendi işimi kurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendi atölyem oldu, kendi işim oldu ve kendi paramı kazanıyorum. Bütün bunlar Büyükşehir Belediyesi ve MERCEK kurslarının sayesinde."

Büyükşehir Belediyesi MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, Giyim Üretim Teknolojileri Kursu'nun MERCEK'teki birçok kurstan biri olduğunu ve bu kurstan çıkan kursiyerlerin sadece evde bir şeyler üretmeye değil, atölye kurma ya da tekstil fabrikalarında çalışmaya da uygun yetiştirildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Funda Hanım da bu kursiyerlerimizden birisi. Kendi dikimevini açmayı istedi. Biz de bu konuda kendisine destek olduk. Küçük çaplı terzilik işlerinden paça, kesim ve daraltma gibi işlerin dışında, moda tasarım da istedi. Çevredeki komşular ve vatandaşlar da Funda Hanım'dan 'Artık şöyle bir tasarım istiyorum' talebinde bulunup, buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Bunu görmek de bizim için çok mutluluk verici bir şey. Kursiyerlerimiz sosyalleşmek amacıyla gelseler bile sonra bir hayal kurmaya başlıyorlar. Ürettikçe de hayallerini gerçekleştirmek üzere adımlar atıyorlar. Bizler de onların bu hayallerini gerçekleştirmek üzere destek veriyoruz."

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri'nin yedi şubesinde gençlere, kadınlara, meslek edinmek isteyenlere, mesleğini değiştirmek ya da mesleğini geliştirmek isteyenlere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekleyen Maya, "Ne yapacağını bilmeyen gençlerimiz de geliyor ve biz onları aslında biraz da mentörlük olarak mesleğe yönlendirmiş oluyoruz. Meslek edinmek isteyen tüm vatandaşlarımızı, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.