Mersin'de Kadınlar Gününde Dayanışma

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Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(MERSİN) - Mersinli kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir araya geldi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, ANKA Haber Ajansı'na "Dünya nüfusunun, ülke nüfusunun yarısının kadın olduğunu düşünürsek kalkınmanın sadece diğer yarısı tarafından değil de kadınların da etkisinin olduğu, ekonomi, sosyal, siyasal alanda etkisinin olduğu bir toplumda daha güçlü olacağına inanıyorum. Kalkınmanın anahtarının kadınlarda olduğuna inanıyorum" dedi.

Mersinli kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir araya geldi. Trafik Parkı'ndaki alanda Marteniçka bileklikleri yapmak için buluşan kadınlara Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de eşlik etti. Mersinli kadınlar 8 Mart Dünya Kadın Günü'nü ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Meral Seçer: "Özellikle kadınlar ve küçük aile çiftçileriyle çalışıyoruz"

Kooperatif hakkında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Seçer, şunları söyledi:

"Mersin'den Kadın Kooperatifi 2019 yılında kuruldu. O yıldan bu yana birçok alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Birçok kadınla iş birliği yapıyoruz. Yaptığımız faaliyetler hem kadın istihdamına katkı sunmak, kadını görünür kılmak hem de kentimizin tanınırlığına katkı sunmaktı. ve bu yolda devam ediyoruz. İş birliği yaptığımız kadın sayısı sosyal projeler dahil binleri aşıyor. Bu da bizim gerçekten motivasyon kaynağımız. Kadınlarla yaptığımız iş birlikleri onların ekonomik hayata, sosyal hayata katılması, sosyalleşmesi bizim en çok arzu ettiğimiz konuydu. Sayının her yıl artması motivasyon kaynağımızı arttırıyor. Daha çok çalışmak istiyoruz, üretmek istiyoruz.

Faaliyetlerimizin arasında Mersin'den Kadın Kooperatifi gıda, tekstil ve mevsimlik çiçek üretimi, geleneksel el işleri alanında çalışmaları var. Gıda alanında tarımsal üretimi de içine giriyor burada. Kentimize değer katacak ürünlerin ve kentimizi temsil edecek ürünlerin kurutma işlemlerini yapıyoruz kurutma tesisimizde. Enerjisini güneşten alan bir kurutma tesisimiz var. Burada ürünlerimizi mevsiminde kurutuyoruz. ve kentimize özel ürünleri kurutuyoruz. ve coğrafi işaretli ürünler önceliğimiz oluyor. Mersin'den Kadın Kooperatifi olarak tarımsal üretimde iyi rol alma noktasında ve kentimize değer katma noktasında coğrafi işaret tesciline başvurmuştuk. Mersin kan portakalının coğrafi işaret tescilini aldık. Nesli tükenmekte olan bu ürünümüzü tükenmekten kurtarmak farkındalık yaratmak ve çiftçilerin bunu üretimden vazgeçmemesi açısından coğrafi işaret tesciliyle birlikte bunda farkındalığı da gördük. ve özellikle kadınlar ve küçük aile çiftçileriyle çalışıyoruz. Üretimde aslında bizim yaptığımız bu çalışmaları bütünsel olarak baktığımızda küçük aile çiftçilerine, aile çiftçiliğine katkı sunan çalışmalar. ve bununla da hem kentimize hem ülkemize hem de dünyaya katkı sunacağımızı düşünüyoruz. Kooperatif olarak eğitim departmanı kurduk. Her alanda özellikle kooperatifleşme ve kadınların gelişimine açısından katkı sunacak eğitimler veriyoruz. Bugünkü etkinliğimiz aslında bir sosyalleşme etkinliği. Marteniçka bilekliği yapma etkinliği. Tam bahara girdik. Kadınlarla bir arada olmak, sohbet etmek, sosyalleşmelerine katkı sunmak hem bizleri hem de kadınları çok mutlu ediyor."

"Kalkınmanın anahtarı kadınlarda"

Seçer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde birçok etkinlikler yapılıyor. Dünya nüfusunun, ülke nüfusunun yarısının kadın olduğunu düşünürsek kalkınmanın sadece diğer yarısı tarafından değil de kadınların da etkisinin olduğu, ekonomi, sosyal, siyasal alanda etkisinin olduğu bir toplumda daha güçlü olacağına inanıyorum. Kalkınmanın anahtarının kadınlarda olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Eylem Bozdoğan: "Kadınlarla sosyal projeler ve etkinliklerle bir arada bulunmak en büyük amaçlarımızdan birisi"

Mersin'den Kadın Kooperatif Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Bozdoğan ise şunları söyledi:

"Beş yılda faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Özellikle amacımız bizim aslında Mersin'deki kadınların görünürlüğü, Mersin'in farkındalığı ve görünürlüğü. Mersin'in 13 ilçesindeki kadınlarla birlikte çalışıyoruz. Amacımız kadın emeğini, evde gizli kalmış iş gücünü değerlendirmek, sosyal olarak daha aktif bir alanda yer almalarını sağlamak ve iş birliği yaparak biz duygusunu biraz daha burada geliştirmek istiyoruz. Kooperatif ürünlerimizin arasındaki ürünlerin tamamına yakını kadın emeği ürünleri. Bunlar el işleri, gıda ürünleri olabilir. Gerekse yapmış olduğumuz sosyal projelerle veya sosyal etkinliklerle sürekli olarak bir arada bulunmak en büyük amaçlarımızdan birisi. Bugün 8 Mart'ta birlikte baharı kutlamak için Marteniçka bilekliklerini yapmak için bir araya geldik. Bu tür etkinlikleri Kooperatif olarak çok sık yapıyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sadece bir gün olarak görülüyor ama Kadın Kooperatifleri olarak kadınların ayaklarını sağlam yere basabilmesi, kadın haklarının daha görünür olması için yaptığımız etkinliklerin hepsi kadınlar için, bizler için. Bu yüzden 8 Mart tek bir gün değil. Ama en azından sesimizi daha fazla duyurabilmek daha fazla görünür olduğumuz bir gün olarak düşünüyoruz. ve bugünü birlikte keyifle geçirmek için bir aradayız."

Vatandaş: "Benim kardeşim de eşi tarafından katledildi"

Etkinliğe katılan bir vatandaş ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin olarak, "8 Mart her sene burukla, çok üzülerek geliyor. Bu katledilen kadınlara bir çözüm olsa çok daha iyi olacak. Yoksa bugünler tamam var ama... Benim kardeşim de eşi tarafından katledildi. Bunları duyduğumda hep o anı yaşıyorum. Buna nasıl bir çözüm olur onu düşünelim" dedi.

"Çok şey söylemek istiyorum ama bir şey olmuyor"

Bir diğer vatandaş ise "Mersinli olarak çok memnunum. Çok güzel etkinlikler. Vaktimizi geçiriyoruz, dostluklar kuruyoruz. Dolu dolu zaman geçiriyoruz. Çok memnun kaldık. Keşke o kötülükler olmasa da muhteşem bir gün olsa. Kadınlar özgür yaşasa. Çok şey söylemek istiyorum ama bir şey olmuyor. Eksiklikler var ama kadınlar özgür olsun, mutlu olsun onu istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duygu Kılıç: "Kadınlar her şeye ve en iyisine layık"

Etkinliğe katılan Duygu Kılıç da "Çok mutluyuz bizi böyle güzel etkinliklere dahil ediyorlar. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınlar her şeye ve en iyisine layık. Umarım aydınlık günler yaşarız, görürüz" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş "Öncelikle 8 Mart inanılmaz bir gün. Kadına verilen hakların, kadının öneminin vurgulandığı en önemli günlerden birisi. Ulu Önderimizin bize verdiği en güzel hediyelerden birisi. Çok güzel bir etkinlikti. Kadınlar Günü bu şekilde hem güzel kutlanmış oldu hem de güzel şekilde anılmış oldu. Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Ülkede adalet istiyoruz"

Diğer etkinliklere katıldığını belirten bir diğer vatandaş ise "Özellikle ev hanımları için çok güzel oluyor. Böyle anlamlı günlerde bir araya gelmek çok güzel. Meral başkanıma ve Vahap Başkanıma teşekkür ediyorum. Kadınlar Günü için adalet, vicdan ve merhamet diyorum. Bu üçü bir arada olmadan hiçbir şeyi değiştiremeyiz. İnsanlarda vicdan, merhamet, ülkede adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.