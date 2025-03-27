Mersin'de Kadir Gecesi'nde Lokma İkramı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi'nde şehrin farklı noktalarında vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kadir Gecesi'nde vatandaşlara namaz çıkışında toplam 10 bin adet lokma dağıttı. Başkan Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileterek, Anamur'dan Tarsus'a kadar 13 ilçede büyük bir titizlikle dağıtım yapan personel, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Şef olarak görev yapan Başak Gökdal Bayraktar, "Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini paylaşmak adına vatandaşlarımıza il genelinde lokma tatlısı ikram ettik. Bu kutsal gecenin vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz" dedi.