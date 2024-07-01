Mersin'de Kamyonet Devrildi: 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
M.K. (72) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Özbek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.K, M.K, E.D. ile M.A.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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