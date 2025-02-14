Mersin'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle başlattığı karla mücadele çalışmalarını 42 araç ve 62 personel ile sürdürüyor. Ekipler, kapanan yolları açarak olası olumsuzlukların önüne geçiyor.

14.02.2025 10:21  Güncelleme: 11:00
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Erdemli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Mut, Gülnar, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 42 araç ve 62 personel ile kapanan yolları açıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla başlattığı karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Ekipler, Erdemli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Mut, Gülnar, Mezitli ve Toroslar ilçeleri olmak üzere toplam 8 ilçede 42 araç ve 62 personel ile yürüttüğü karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Greyder, kar küreme ve tuzlama aracı, servis ve ikmal aracı, kazıcı yükleyici ve lastikli ekskavatör ile çalışmalarını etkin bir şekilde yürüten ekipler, ilçelerde kapanan yolları açıp, olası yol kapanmalarına karşı da yoğun mesai yapıyor. Ekipler, Teksin üzerinden gelen vatandaş ihbarlarına da anında müdahale ediyor.

Büyükşehir ekiplerinden toplam 8 ilçede etkin çalışma

Erdemli İlçesi'nde; Hacıalanı, Aydınlar, Yağda, Sorgun mahalleleri ile Tapureli-Albeyli-Elbeyli-Yağda-Harfilli grup yolu, Sorgun yolu, Sarıkaya-Kızılen-Albeyli Grup Yolu, Kızılen-Küstüllü Bağlantı Yolu, Küstüllü-Hüsametli Yolu'nu ulaşıma açan ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ayrıca Mut İlçesi'nde Kozlar-Çivi yaylası arası, Dağpazarı-Çivi-Ballı grup yolu, Kavaközü, Demirkapı, Güme mahalleleri ile Güldere yolunda  çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, Toroslar İlçesi'nde de Arslanköy, Tırtar, Değnek, Alanyalı, Değirmendere, Atlılar, Yüksekoluk,  Ayvagedigi, Güzelyayla, Çağlarca mahalleri ile Hangediği yaylası ve Mezitli İlçesi'nde Demirışık, Fındıkpınarı ile Tepeköy mahallelerinde çalışmalar yürüttü.

Silifke İlçesi'nde ise Uzuncaburç, Örenköy, Seydili, Şahmurlu, Kızılgeçit, Kocaoluk, Çatak mahalleleri ile Mara yaylasında yoğun mesai yapan ekipler, Gülnar İlçesi'nde de Bereket, İshaklar, Üçoluk, Bolyaran, Yarmasu ve Köseçobanlı mahallerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca Tarsus ve Çamlıyayla'nın yüksek kesimlerinde de karla mücadele çalışması yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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