Mersin'in Bozyazı ilçesinde klima çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Z'nin Beyreli Mahallesi'ndeki evinden klima çalınması üzerine araştırma yaptı.
Kimliği belirlenen şüpheliler S.K. (19) ve E.Ö. (16), adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlılar tarafından başka kişiye satıldığı belirlenen klima, bulunduktan sonra sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve E.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Klima Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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