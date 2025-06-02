Mersin'de MESKİ'ye 2.6 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Mersin'de MESKİ'ye 2.6 Milyon TL Ceza

Mersin\'de MESKİ\'ye 2.6 Milyon TL Ceza
02.06.2025 11:04
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Mersin'de çevre denetimlerinde MESKİ'ye ait 3 arıtma tesisine toplam 2.6 milyon TL ceza kesildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin denetimleri sonucu Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MESKİ) ait 3 atık su arıtma tesisine toplam 2 milyon 674 bin 708 TL ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, MESKİ'ye ait Karaduvar, Tarsus (Karabucak) ve Mezitli atık su arıtma tesislerinde denetim yaptı. Alınan numunelerinin analizi sonucunda Karaduvar ile Mezitli arıtma tesislerinin çevre mevzuatında belirtilen standartları sağlamadan atık suları deşarj ettiği tespit edildi. İki tesisteki ihlalle ilgili MESKİ'ye toplam 1 milyon 337 bin TL ceza uygulandı.

GÖKSU NEHRİ'NE ARITILMAMIŞ ATIK SU DÖKÜLDÜ

Bakanlığın ALO 181 Hattı'na yapılan Göksu Nehri'ndeki kirlilik ihbarıyla ilgili de ekipler, MESKİ tarafından işletilen Silifke Atıksu Terfi İstasyonu'nda inceleme yaptı. Göksu Nehri'ne doğru uzanan baypas hattı vasıtasıyla atık suların arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Söz konusu kirlilikle ilgili MESKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 337 bin TL ceza verildi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Sağlık, Güncel, Mersin, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de MESKİ'ye 2.6 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de MESKİ'ye 2.6 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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