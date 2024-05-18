Mersin'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin\'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adlarına taşınır ve taşınmaz mal alındığı belirlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 4 daire ve 12 araca el konuldu.

18.05.2024 11:14
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Mersin'de, nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adlarına taşınır ve taşınmaz mal alındığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri ele geçirildi.

8 şüpheli emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Operasyon kapsamında, Mersin'de bulunan 4 daireye ve aralarında lüks araçların da bulunduğu 12 araca el konuldu.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Operasyon, Mersin, Banka, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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