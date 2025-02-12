Mersin\'de Öğrenci Servisi Devrildi, Yaralanan Yok

Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğrenci servisi, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Servisteki bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kar manzarası çektiği sırada meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Kaza, gündüz saatlerinde ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Tozlu- Sorgun kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen öğrenci servisi, kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza, servisteki bir öğrencinin cep telefonuyla kar manzarası çektiği sırada meydana geldi. Kameraya anbean yansıyan kazada, yaralanan olmadı. Kaza sırasında minibüste bulunan 6 öğrenci, ailelerine teslim edildi.