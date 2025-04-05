Mersin'de Öğrencilere Çevre Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Mersin'de Öğrencilere Çevre Farkındalık Eğitimi Verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki Fahrettinpaşa İlkokulu öğrencilerine çevre bilinci ve geri dönüşüm konularında eğitim düzenledi. Eğitimin amacı, çocukların çevre konusundaki farkındalığını artırmak ve temiz bir geleceğe katkı sağlamak.

05.04.2025 09:07  Güncelleme: 09:25
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Tarsus'un Fahrettinpaşa Mahallesi'nde bulunan Fahrettinpaşa İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine "Çevre Farkındalık Eğitimi" verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, özellikle çocukların çevre konusunda daha bilinçli duruma gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus'un dezavantajlı bölgelerinden Fahrettinpaşa Mahallesi'nde bulunan Fahrettinpaşa İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine yönelik "Çevre Farkındalık Eğitimi" verildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli Çevre Eğitim Personeli Serap Takuçin tarafından slayt eşliğinde verilen eğitimde; atık pillerin rastgele atılmaması, su tasarrufu, bitkisel atık yağların ne şekilde bertaraf edilmesi gerektiği, yenilenebilir enerji, küresel ısınma, ekosistem ve daha birçok konuda ayrıntılı bilgiler verildi. Sunum sırasında, öğrencilerin daha iyi algılamaları için sınıflara plastik atık malzemeler, şişe ve kağıt gibi atıklar da getirildi.

Eğitim çalışması sırasında öğrencilere, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan ve çevrenin korunması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan dergiler ve tohum kalemleri dağıtıldı.

"Çevre bilincinin, toplumun tüm kesimleri tarafından kavranabilmesi çok önemli"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli Çevre Eğitim Personeli Serap Takuçin, çevre bilincinin toplumun tüm kesimleri tarafından kavranabilmesi için em çocuklara hem de ailelere eğitimler verdiklerini belirterek, "Bizler çevreyi korumak, daha temiz, yaşanabilir bir çevre edinmek için çevreye sahip çıkmamız gerektiğini çocuklarımıza anlatıyoruz. İnsanların bilinçli ve farkındalığının yüksek olması öncelikle ailede başlıyor. Ailelerimize de yine aynı şekilde eğitimler vermeyi sürdürüyoruz, ama okullarımızda küçük yaştan itibaren eğitim çok önemli" diye konuştu.

"Çocuklarımıza geri dönüşüm uygulamasının önemini anlatıyoruz"

Tarsus Fahrettinpaşa İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine, çevre kirliliği, çevre kirliliğinin sebepleri ve kaynakları, iklim değişikleri ile küresel ısınma ile ilgili bilgiler verdiklerini kaydeden Takuçin, "Çocuklarımıza geri dönüşümü ve geri dönüşüm kutularına neler atılması gerektiğini anlattık. Çevrenin bizim için çok kıymetli olduğunu ifade ettik. Küresel ısınma ve çevre kirliliği ile ilgili dergilerimizi ve tohum kalemlerini hediye ediyoruz. Çocuklar bu kalemleri kullandıktan sonra, arkasındaki tohumları ekiyorlar. Kısacası, bilinçli ve farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla bu eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Öğrencilerden Veysel Ayvar, eğitimde öğrendiği bilgilerden bahsederek, "Çöpleri çöp arabasına atmayı ve pilleri suya atmamamız gerektiğini öğrettiler. Pilleri kırmızı kutuya atarken, yağları da çöpe atmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Elisa Türkan Turaç ise eğitimde çevre konusunda çok güzel bilgiler öğrendiğini söyleyerek, "Pilleri yere atmamayı ve yağları yağ kutusuna atmayı öğrendim. Ağaçları, bitkileri düzgün tutmayı öğrendim. Çevremdeki insanları da yerlere çöp attıkları zaman uyaracağım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Öğrencilere Çevre Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika

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