Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 6 ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okulun müdür yardımcısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 29 Şubat'ta kentteki bir ortaokulda öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.
Okula giden ekipler, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okulun müdür yardımcısı E.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklandı.
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