Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı - Son Dakika
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Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı

Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen okulun müdür yardımcısı tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, yapılan inceleme sonucunda şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

12.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:53
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Mersin'in Toroslar ilçesinde, 6 ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okulun müdür yardımcısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Şubat'ta kentteki bir ortaokulda öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLANDI

Okula giden ekipler, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okulun müdür yardımcısı E.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle: BU HABER EĞER BİR KUR AN KURSUNDA VEYA YURTTA YAŞANSAYDI BÜTÜN YURTLARI KUR AN KURSLARI NI KAPATALIM DİYE VERYANSIN EDERLERDİ NEDEN MİLLİ EĞİTİM DE OLDUĞUNDA HERKES ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR 7 7 Yanıtla
  • Mustafa Akhan: Şırnak Cizre de 43 öğrenciye taciz eden öğretmen göreve geri döndü allahın laneti yozlaşmış yargının üzerine olsun bu ramazan günü 3 1 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Aslında bu tür haberlere yasak getirilmesi lazım. Bir psikiyatr arkadaş bu haberlerin olağanlaştırıcı hatta teşvik edici vasıfları bulunduğunu söyledi. Aynen katılıyprum. 2 1 Yanıtla
  • Fersev Çete: ?????? 0 1 Yanıtla
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