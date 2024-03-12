Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı

Selami Karagülle:

BU HABER EĞER BİR KUR AN KURSUNDA VEYA YURTTA YAŞANSAYDI BÜTÜN YURTLARI KUR AN KURSLARI NI KAPATALIM DİYE VERYANSIN EDERLERDİ NEDEN MİLLİ EĞİTİM DE OLDUĞUNDA HERKES ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR