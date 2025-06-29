Mersin\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle söndürüldü.
Aydıncık- Gülnar kara yolu Hacıbahattin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 3 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.
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