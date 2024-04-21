Mersin\'de Panelvanın Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Küçük çocuk yağmurda sokak köpeğini korudu

Esenyurt'ta sağanak yağış sırasında küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini ıslanmaması için tahta parçasıyla korudu. Çocuğun insanlık dersi veren bu davranışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.