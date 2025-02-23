Mersin'de Şeftali Ağaçları Dondu

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Mersin'de şeftali ağaçları buz tuttu

MERSİN - Soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösterirken, Mersin'in Tarsus ilçesindeki şeftali bahçelerindeki ağaçlar buz tuttu.

Tarsus'ta özellikle ova köylerinde son iki gündür yaşanan soğuk ve don nedeniyle çiçek açan ağaçlar zarar gördü. Egemen ve Yeşiltepe mahalleleri başta olmak üzere çiftçiler gece ateş yakarak don etkisini azaltmaya çalıştı. Ancak çiçek açan birçok bahçedeki şeftali ağaçlarını don vurdu. Buz tutan bahçelerde büyük çapta zarar oluştuğu bildirildi.