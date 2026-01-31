Mersin Büyükşehir Belediyesi, Şiddetli Yağışın Ardından Kent Genelinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin bazı noktalarında meydana gelen sel ve taşkınların ardından temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun yağışın ardından tüm ekipleriyle sahadaki su tahliyesi ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin bazı noktalarında meydana gelen sel ve taşkın dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Sel ve taşkınların izleri Büyükşehir ekiplerince siliniyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, bazı dere yataklarında su seviyesinin yükselmesiyle meydana gelen taşkınlarda suyun tahliyesi çalışmalarını tamamlarken, yağış sonrası oluşan çamur, atık ve sürüklenen malzemeler de kaldırıldı. Yağışın ardından yapılan temizlik çalışmaları devam ederken, ulaşımın aksamaması için tüm ekipler sahada görev aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi adına çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

"Çalışmalarımız vatandaşlarımızın talep ve şikayetleri doğrultusunda aralıksız devam edecek"

Kuvvetli yağışlardan etkilenen noktalarda ilk müdahalelerin tamamlanmasının ardından temizlik çalışmalarının süratle başladığını dile getiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Kutkan, tüm ekiplerin sahada görev başında olduğunu vurguladı. Çalışmaların başta Mezitli ilçesi olmak üzere yağışlardan etkilenen tüm ilçelerde titizlikle devam ettiğini ifade eden Kutkan, "Temizlik çalışmaları esnasında tüm ekip ve ekipmanlarımızla sahadayız. Temizlik ekiplerimiz aralıksız çalışmaya devam edecekler" dedi. Vatandaşların kent genelinde yaşanan her duruma dair taleplerini iletebileceklerini sözlerine ekleyen Kutkan, "Vatandaşlarımıza 'Alo 185' Teksin Çağrı Merkezi'ni arayarak bizi haberdar etmelerini ve yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarımızdan takip etmelerini öneriyoruz. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın talep ve şikayetleri doğrultusunda devam edecek" diye konuştu.