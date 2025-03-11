Mersin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucu 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile, 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin'de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; polisimiz tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada; 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile, 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı ve Cumhuriyet Savcılığınca haklarında soruşturma başlatıldı."