Mersin'in Erdemli ilçesinde, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 33 AOS 726 plakalı otomobil, Alata Mahallesi'nde refüje çarparak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Takla Atan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika
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