Mersin\'de Tefecilik Operasyonu!

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Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi kişilere yüksek faiz karşılığında altın ve para verip tehditle senet imzalattığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 milyon lira değerinde 22 senet, iki borç defteri, tabanca ve 15 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.