Mersin\'de Tekstil Fabrikasında Yangın

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Zeki Ayan Mahallesi'nde geniş bir alana kurulu tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Fabrikada çalışırken dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de olay yerinde müdahale edildi.

Polisin çevresinde önlem aldığı, içinde araçların da bulunduğu fabrikanın zemin katta olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

Yangın, iş makinelerinin de destek verdiği gece boyunca süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.