Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Silifke, Mut ve Anamur ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 88 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap, 3 tabanca, av tüfeği ve 65 fişek ele geçirildi.
Ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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